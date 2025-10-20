В Полтаве начал работу центр ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ — для военных, ветеранов и членов их семей. Это уже третья ячейка всеукраинской сети ПОВЕРНЕННЯ, которую Виктор и Елена Пинчук основали для поддержки психического здоровья тех, кто получил психологические травмы из-за российской агрессии против Украины.

Ежегодно в полтавском центре ПОВЕРНЕННЯ смогут получать качественную психологическую помощь более 4 000 защитников и защитниц Украины и членов их семей.

Проект ПОВЕРНЕННЯ демонстрирует успешное партнерство между частным сектором и государством, когда благотворители создают центры ментального здоровья на базе государственных медицинских учреждений. Так, за счет проекта на базе одного из ведущих медицинских учреждений Полтавы создано уютное, современное и безбарьерное пространство, где военные, ветераны и их близкие могут получить комплексную психологическую помощь.

«Ментальное здоровье в условиях войны — это вопрос национальной устойчивости. Военные, ветераны и их семьи ежедневно сталкиваются с испытаниями, которые требуют не только мужества, но и системной психологической поддержки. В рамках проекта ПОВЕРНЕННЯ мы создаем центры, где помощь базируется на действенных подходах и сотрудничестве специалистов различных специальностей. Большое значение имеет и наш образовательный компонент — благодаря ему все члены мультидисциплинарных команд постоянно повышают квалификацию, проходят супервизию и обмениваются опытом. Все это позволяет предоставлять услуги нашим защитникам, защитницам и их семьям на самом высоком уровне», — Светлана Гриценко, руководительница проекта ПОВЕРНЕННЯ.

Полтавский центр ПОВЕРНЕННЯ полностью соответствует требованиям инклюзивности: здесь широкие дверные проемы, отсутствуют пороги, пол из медицинского антискользящего линолеума, а санузлы приспособлены для людей на колесных креслах. В центрах ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ создано пространство психологической инклюзивности, где каждый может обратиться за помощью без страха осуждения или стигмы. Атмосфера доверия и уважение к приватности пациентов является неотъемлемой частью работы специалистов сети.

В центре есть все необходимое для комфортного приема посетителей и работы специалистов: удобная рецепция с зоной ожидания, кабинеты для индивидуальной, семейной и психиатрической помощи, просторная комната для групповой терапии, палата дневного стационара с инклюзивным санузлом, манипуляционный кабинет, а также помещения для персонала и хранения инвентаря.

ЦМЗ «Повернення» в Полтаве

Центр оснащен всем необходимым для качественной работы: компьютерной техникой, мультимедийным проектором и экраном, системой психологической разгрузки Shiftwave System (США), арттерапевтическими материалами, настольными психологическими играми, метафорическими картами, ковриками для йоги, другими инструментами. Для специалистов передана также подборка профессиональных изданий по психологии, психиатрии и психотерапии.

В полтавском центре ПОВЕРНЕННЯ с посетителями работает мультидисциплинарная команда, в состав которой входят врачи-психиатры, психологи, психотерапевты, медицинские сестры, а при необходимости — кейс-менеджеры, социальные работники, специалисты по сопровождению ветеранов. Такой подход обеспечивает комплексную поддержку — от первичного консультирования до долговременной терапии и социальной адаптации.

«Для нас важно, чтобы люди, которые обращаются за помощью, чувствовали доверие и безопасность с первых минут. Мы работаем с разными состояниями — от острого стресса до посттравматических расстройств — и каждый раз убеждаемся: восстановление возможно. Это процесс, который требует терпения, поддержки и веры в себя. Главное, чтобы человек не оставался наедине со своей болью. Когда рядом есть команда, которая не просто лечит, но и слышит, даже самые тяжелые переживания постепенно превращаются в опыт, который можно прожить и отпустить», — Юлия Рахматова, заведующая полтавского центра ПОВЕРНЕННЯ.

Специалисты центра практикуют действенные подходы, среди которых когнитивно-поведенческая терапия, гештальт-терапия, травмоориентированная терапия, техники стабилизации, саморегуляции, групповая терапия и кризисное консультирование. Особое внимание уделяется созданию безопасной среды, эмпатийному отношению и постепенному восстановлению психической устойчивости пациентов.

Центры ментального здоровья ПОВЕРНЕННЯ предоставляют бесплатную помощь военным, ветеранам и членам их семей. На первом этапе проекта ПОВЕРНЕННЯ предусмотрено открытие 20−25 центров ментального здоровья по всей Украине. Ежегодно они смогут обеспечивать профессиональную помощь более 100 тысячам воинов и членов их семей.