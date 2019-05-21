Меньше уколов. Минздрав предложил изменить подход к назначению лекарств Вчера, 16:08 306 Цей матеріал також доступний українською Bru-nO/Pixabay Минздрав хочет уменьшить количество уколов Bru-nO/Pixabay

Минздрав решил изменить подход к назначениям лекарственных препаратов.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Украине приоритетным будет применение неинъекционных (пероральных) форм лекарств.

Во всех случаях, когда таблетка и укол имеют равнозначное действие, врачи должны назначать именно таблетированные формы.

Соответствующий указ опубликовали для общественного обсуждения.

«В большинстве случаев не имеет значения, в какой форме действующее вещество попадет в организм. Лишь в некоторых рекомендуется именно инъекционная форму (неотложные состояния, потери сознания пациента, введение инсулина и т. д. )», — отметили там.

В Минздраве также разъяснили, почему лучше отдать предпочтение именно таблеткам, а не уколам.

Для пациентов

Важнейшим применение этого подхода будет для детей, ведь введение препаратов шприцем с иглой имеет болевой и психологический аспект. Часто дети после курса инъекционного лечения начинают панически бояться врачей и больниц. Дети и взрослые не должны терпеть боль, если можно обойтись без этого.

Традиционно инъекционные формы назначают для пациентов стационара, поэтому нередко человек вынужден находиться в больнице, даже когда нет необходимости в круглосуточном наблюдении врачей. Большинство заболеваний, при которых назначают уколы, можно лечить дома таблетками, находясь в комфортных для себя условиях.

«Если врач назначает вам инъекционные формы медицинских препаратов — поинтересуйтесь, нельзя заменить их тем самым средством, но в форме таблетки», — отметили в Минздраве.

Для медработников

Шансы заразиться заболеваниями, например ВИЧ, гепатитом В, гепатитом С, повышаются при инъекционном введении лекарственного средства. Медработник может случайно пораниться иглой, которой была сделана инъекция пациенту.

Для медучреждения

Использованные средства для инъекций — опасный острый мусор, который сложно и дорого утилизировать. Кроме того, необоснованное использование инъекционного введения препаратов приводит к значительным расходам в связи с приобретением расходных материалов (шприцев, игл, ваты, спирта, нагрузка на персонал).

Для бюджета

Цена таблетки и инъекции отличается из-за стоимости флакона или ампулы. Также для введения препарата в инъекционной форме дополнительно нужны перчатки для медперсонала, средство для дезинфекции, вата или марля, иногда пластырь.

Рабочее время медицинского персонала при преимущественном применении инъекций тоже значительно увеличивается.

Таблетки как равнозначное по действию средство является финансово выгодным.