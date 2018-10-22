Меньше средств на общественное вещание в бюджете-2019. Что ждет государственные каналы

Нардеп Виктор Бондарь из группы Видродження - один из тех, кто предложил уменьшить финансовую поддержку НОТУ

В проекте государственного бюджета на 2019 год уменьшены расходы в нескольких сферах, сообщил заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Сергей Мельник. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Какие расходы уменьшили

Расходы на Общественное вещание сократили на 816 млн грн, уменьшили программу Питьевая вода, из которой не было использовано ни копейки, отметил Мельник. Также за счет частичного уменьшения расходов на Государственный фонд регионального развития был увеличен Фонд социального экономического развития на 4,5 млрд грн. Как рассказал нардеп, в базовых законах прописаны расходы почти на каждую сферу. Однако выходить нужно из реалий, добавил он.

Что говорят в Национальной общественной телекомпании

В Национальной общественной телекомпании в связи с такими изменениями в проект бюджета уже прогнозируют кризис. НОТУ имеет постоянные и понятные расходы - это заработная плата штата, трансляция, коммунальные услуги, налоги, рассказал исполнительный директор компании Александр Лиев.

950 млн грн в год, по его словам, нужно просто для содержания НОТУ, отметил он. По плану, еще 200 млн грн нужно для развития - это минимальная цифра, не считая технического оснащения. В этом году НСТУ получила только 770 млн, что привело к возникновению долгов, которые перенесутся на следующий год, добавил Лиев.

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Производить качественный контент, закупать качественные программы или сериалы в таком случае будет невозможно, добавил он. Лиев также отметил, что придется задуматься над структурой компании.

Общественный вещатель не сможет производить качественный контент, закупать программы или сериалы

Первый канал Общественного вещания UA:Первый потерял аналоговое вещание. Причиной стали долги общественного вещателя перед Концерном радиовещания, радиосвязи и телевидения. В НОТУ сообщили, что сумма задолженности перед концерном за уже полученные трансляции составляет около 70 млн грн.

Финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании в 2019 году, в соответствии с законом об общественном вещании, должна составлять 1 млрд 817 млн ​​грн. Ранее народные депутаты из группы Видродження - Виктор Бондарь и Антон Яценко - предложили уменьшить финансовую поддержку НСТУ на более чем 1 млрд грн. Парламент поддержал предложение частично. Расходы уменьшили почти на 817 млн ​​грн.

На что будут перенаправлены средства

Предусмотрены для НОТУ деньги пойдут на здравоохранение, а именно на увеличение расходов по общему фонду. По бюджетной программе Медицинская субвенция из государственного бюджета местным бюджетам, расходы планируется увеличить на 190 млн.

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Эти деньги пойдут на лечение больных хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа и сахарным и несахарным диабетом. Около 140 млн грн должны пойти на закупку лекарственных средств и медицинских изделий учреждениям здравоохранения для лечения больных с сердечно-сосудистыми и сосудисто-мозговыми заболеваниями.

Более 70 млн - на закупку лекарственных средств для лечения детей, больных онкологическими и онкогематологическими заболеваниями. 40 млн грн - на закупку химиотерапевтических препаратов, радиофармпрепаратов и препаратов сопровождения лечения онкологических больных.

Забирать деньги у Общественного вещателя неправильно, признала одна из авторов этих поправок, первый заместитель главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Оксана Корчинский. Однако, по ее словам, приходится расставлять приоритеты.