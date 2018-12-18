"Меня шантажировали": конкурент Епифания объяснил, почему снял свою кандидатуру на Объединительном соборе Сегодня, 14:20 239 Цей матеріал також доступний українською Митрополит Михаил объяснил, почему не стал предстоятелем новой церкви Фото: Волынская епархия Киевского Патриархата

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил, претендовавший на пост предстоятеля Православной церкви Украины, пояснил, что снял свою кандидатуру из-за шантажа.

На пресс-конференции он рассказал, что во время Объединительного собора несколько раз встречался с президентом Петром Порошенко и патриархом Филаретом, сообщает луцкое издание Первый канал социальных новостей.

"Позиция президента была - давайте договариваться, потому что для Украины это решающий момент... Я учел то, что ждет нас в будущем, а это разделение, несколько православных церквей, обвинения Константинопольского патриарха в том, что зря с нами связался, обвинения россиян в том, что мы здесь не можем разобраться. И я решил снять свою кандидатуру в пользу единой украинской церкви", - сказал Михаил.

При этом митрополит отметил, что перед этим у этого были "жаркие дискуссии" с Филаретом. Он рассказал, что Филарет настаивал на том, что представители УПЦ КП не могут пойти на собор и самораспуститься, поскольку выдвинув кандидатуру митрополита Епифания, могут проиграть на выборах предстоятеля новой церкви.

"Мол, есть другой кандидат, который выиграет. Поэтому Филарет сказал, что в таком случае он не будет распускать Киевский патриархат и участвовать в соборе... Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это не демократично, что не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру", - добавил Михаил.

15 декабря в Софии Киевской прошел Объединительный собор, на котором тайным голосованием был избран предстоятель единой Православной церкви Украины. Им стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний (Думенко). На Объединительном соборе также утвердили устав церкви.

Перед началом Объединительного собора две церкви, принявшие участие в объединении - Киевский патриархат и Автокефальная церковь - самораспустились. На соборе в первом туре почти 200 делегатов определили тройку лидеров. Ими стали митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний и митрополит Луцкий и Волынский Михаил от Украинской православной церкви Киевского патриархата, а также митрополит Винницкий и Барский Симеон от Московского патриархата.

Во втором туре митрополит Михаил взял самоотвод, отказавшись конкурировать во втором туре с кандидатом от Киевского патриархата. Поскольку во втором туре должно было быть три кандидата, нужно было найти человека, который бы формально согласился баллотироваться. Так в бюллетене появилась кандидатура владыки Владимира - викарного епископа Украинской автокефальной православной церкви. Как рассказал информационному агентству Главком архиепископ Дрогобычский и Самборский бывшей церкви Киевского патриархата Яков, отрыв Епифания во втором туре был значительным. Он также добавил, что в объединении церквей значительную роль сыграл именно президент Петр Порошенко.

Томос об автокефалии избранному предстоятелю вручит Вселенский патриарх в Константинополе 6 января 2019 года.

В Объединительном соборе по созданию поместной церкви участвовали два представителя УПЦ Московского патриархата - митрополит Винницкий и Барский Симеон и митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр (Драбинко).

Комментируя участие своих иерархов в Соборе Московский патриархат в Украине заявил, что оба митрополита перешли в раскол и в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся.

После этого Московский патриархат заявил о непризнании решений, которые были приняты на Объединительном соборе. Кроме того, было принято решение о снятии с должности двух иерархов, участвовавших в Соборе, - митрополитов Симеона (Шостацкого) и Александра (Драбинко).

В РПЦ заявили, что участники Объединительного собора в Киеве будут стерты из исторической памяти церкви.