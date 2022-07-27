Борис Джонсонюк, HIMARS и Пес Патрон. НВ собрал семь главных мемов, созданных украинцами во время войны 27 июля, 09:47 Эксклюзив НВ Украинцы в соцсетях шутят про политиков, увлекаются новым оружием и следят за жизнью джек-рассел-терьера (Фото:DR)

Во время войны соотечественники увлекаются гимном сечевых стрельцов и собакой-сапером, поют оды борщу, а еще шутят о компенсациях за мертвых россиян. НВ представляет самые популярные мемы, появившиеся за последние месяцы.

Переживать тяжелые времена проще с юмором — так считают украинцы и на пятый месяц войны поддерживают боевой дух в том числе и за счет метких шуток.

В конце марта НВ собрал самые популярные боевые мемы отечественных интернет-площадок, а теперь подготовил новый список актуальных шуток, слоганов, персонажей и песен, вдохновляющих и развлекающих украинских пользователей.

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1. НАРОДНЫЙ БАЙРАКТАР

Скромная шутка о том, что украинские волонтеры могут добыть все, что угодно, превратилась в народный мем после того, как популярный ведущий и волонтер Сергей Притула и блогер и волонтер Игорь Лаченков за три дня собрали 600 млн грн на четыре турецких беспилотника Байрактар ТВ2. И хотя Турция в конечном счете решили их Украине просто подарить, пользователи соцсетей в шутку предлагают шоумену не останавливаться на достигнутом и собирать средства на ядерное оружие или, по крайней мере, на приобретение страны Беларусь.

Отдельная просьба украинцев к Притуле — аккумулировать бюджет на зарплату британскому премьеру Борису Джонсону, которого после отставки предлагают переманить в украинское правительство. Кстати, сам Джонсон за свою поддержку Украины также стал отдельным мемом и получил в соцсетях прозвище Джонсонюк. Шутка украинцев британский политик поддержал необычным способом: сменил имя в своем Instagram с двухмиллионной аудиторией на Boris Johnsonuk.

2. ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ ПАТРОН

За пять месяцев войны талисман черниговских пиротехников пес Патрон превратился в настоящую звезду соцсетей и стал одним из вдохновляющих символов сопротивления для украинцев. Сегодня за жизнью джек-рассел-терьера, который помогал ГСЧС с разминированием Черниговской области, в Instagram следят 335 тыс. человек. Недавно вся страна в онлайне праздновала третий день рождения собачки, а его изображение продолжает появляться на разнообразном патриотическом мерче — на футболках, сумках, посуде и даже в виде мягких игрушек. Также Патрон является героем множества новых украинских комиксов и обладателем престижных наград: от медали украинского президента Владимира Зеленского до награды 75-го Каннского кинофестиваля Palm Dog Award.

3. ВИРУСНАЯ КАЛИНА

Ой у лузі червона калина, гимн сечевых стрельцов 1914 года, получил вторую жизнь в 2022-м и сейчас является одним из народных лозунгов украинцев, уверенных в победе в войне. Песня стала вирусной после того, как еще в феврале лидер группы Бумбокс Андрей Хливнюк спел ее куплет на столичной Софийской площади и выложил короткое видео в свой Instagram. С тех пор композиция выбилась в тренды соцсетей: украинцы в TikTok миллионами записывают свои перепевки гимна, в то время как на YouTube совместный кавер отечественных звезд Насти Каменских, Ивана Дорна, Нади Дорофеевой, Оли Поляковой и Джамалы собрал уже более 18 млн просмотров.

Но настоящий триумф Червоної калини состоялся в апреле, когда легенды мирового рока группа Pink Floyd записала кавер Hey, Hey, Rise Up!, в котором на вокал Хливнюка звездные британцы наложили собственные барабанные и гитарные партии. Видео на эту композицию собрало более 10 млн просмотров на YouTube.

4. СЛОВАРЬ ВОЙНЫ

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