Рука убитой россиянами Ирины Филькиной. Этот снимок стал одним из символов чудовищных преступлений оккупантов против человечности (Фото: REUTERS / Zohra Bensemra)

Руководитель Центра прав человека и мемориализации войны Киевской школы экономики, глава Украинского института национальной памяти в 2019–2024 годах Антон Дробович в интервью Radio NV — о том, что такое мемориализация и почему ею необходимо заниматься, какова роль государства и ветеранов в этом процессе и в чем заключается наш главный секрет успеха.

— Хотел бы сразу начать с того, чтобы в нескольких предложениях объяснить, что такое мемориализация и почему важно ею заниматься.

— Если говорить совсем простыми словами, это целенаправленные действия людей, призванные сохранить память о чем-либо. Это самое простое объяснение. Это и есть мемориализация.

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— Что касается мемориализации войны за независимость Украины, войны против российских захватчиков. В свое время вы сформулировали 10 принципов мемориализации. Думаю, мы просто не успеем подробно обсудить их все. Но на чем следует сосредоточиться, чтобы эта мемориализация — именно этой войны, чтобы память именно об этой войне — соответствовала тому, ради чего она сейчас ведется?

— Здесь я, с вашего позволения, сделаю шаг в сторону — немного поясню.

Спасибо, что упомянули принципы мемориализации войны. Это рекомендации, «красные линии» — своего рода подсказка нам как сообществу относительно того, с какими сложностями мы можем столкнуться, если хотим сохранить память о войне. Они возникли из сугубо практических соображений.