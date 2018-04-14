Мелкие деньги. Житель Киева пытался переслать в Гонконг 24 килограмма одногривневых купюр

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Посылка должна была отправиться в Гонконг
Фото: ГФС

Посылка должна была отправиться в Гонконг

В Киеве таможенники изъяли 24-килограммовую посылку, в которой были только купюры номиналом 1 гривна.

Как рассказали в фискальной службе, посылка должна была отправиться в Гонконг. По документам там должна была находиться полиграфическая продукция.

По факту таможенникам удалось обнаружить 36 тысяч банкнот по 1 гривне каждая.

Все деньги находились в банковских пачках по 100 купюр.

Деньги пытались отправить без объявленной ценности под видом печатной продукции. В отношении киевлянина составили протокол о нарушении таможенных правил.

Деньги, которые были в посылке, изъяли. Материалы дела будут направлены в суд.

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