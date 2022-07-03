Взрывы в Мелитополе: СМИ сообщают об ударе по занятому россиянами аэродрому — видео

3 июля, 07:47
В районе аэродрома вблизи оккупированного Мелитополя раздалась серия взрывов (Фото:РИА-Мелитополь / Telegram)

В районе аэродрома вблизи оккупированного Мелитополя раздалась серия взрывов (Фото:РИА-Мелитополь / Telegram)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ночью и утром 3 июля прогремели взрывы. СМИ сообщают о массированном ударе по аэродрому, где базируются российские войска.

О взрывах сообщили местные украинские СМИ. В частности, РИА Мелитополь пишет, что в городе слышали около 15 взрывов в 3 часа ночи и еще 15 около 5 утра.

По данным издания «массированный удар» был нанесен по военному аэродрому, где базируются российские оккупанты. Он расположен в микрорайоне Авиагородок. Издание предполагает, что удары нанесены по складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов оккупантов.

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Российское пропагандистское госагентство РИА Новости пишет, что «украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь». Издание отмечает, что под обстрел попал микрорайон Авиагородок, но не указывает на попадание в аэродром.

Издание пишет, что первый обстрел произошел в 3:15, второй — около 5 утра.

Мелитопольский район полностью оккупирован. По данным ОВА, около 60% территории Запорожской области временно заняли россияне. Остальная часть области страдает от постоянных обстрелов.

В Генштабе ВСУ отмечали, что российские войска в Запорожском направлении осуществляют систематические обстрелы позиций украинских подразделений для сковывания действий ВСУ.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Запорожская область Аэродром Мелитополь Взрыв Война России против Украины

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