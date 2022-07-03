Взрывы в Мелитополе: СМИ сообщают об ударе по занятому россиянами аэродрому — видео 3 июля, 07:47 В районе аэродрома вблизи оккупированного Мелитополя раздалась серия взрывов (Фото:РИА-Мелитополь / Telegram)

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области ночью и утром 3 июля прогремели взрывы. СМИ сообщают о массированном ударе по аэродрому, где базируются российские войска.

О взрывах сообщили местные украинские СМИ. В частности, РИА Мелитополь пишет, что в городе слышали около 15 взрывов в 3 часа ночи и еще 15 около 5 утра.

По данным издания «массированный удар» был нанесен по военному аэродрому, где базируются российские оккупанты. Он расположен в микрорайоне Авиагородок. Издание предполагает, что удары нанесены по складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов оккупантов.

Видео дня

Российское пропагандистское госагентство РИА Новости пишет, что «украинские войска дважды за ночь обстреляли Мелитополь». Издание отмечает, что под обстрел попал микрорайон Авиагородок, но не указывает на попадание в аэродром.

Издание пишет, что первый обстрел произошел в 3:15, второй — около 5 утра.

Мелитопольский район полностью оккупирован. По данным ОВА, около 60% территории Запорожской области временно заняли россияне. Остальная часть области страдает от постоянных обстрелов.

В Генштабе ВСУ отмечали, что российские войска в Запорожском направлении осуществляют систематические обстрелы позиций украинских подразделений для сковывания действий ВСУ.

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