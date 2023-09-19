В Мелитополе возле оккупированного Россией завода прогремели взрывы: поражен вражеский штаб

19 сентября, 10:28
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Мелитополь (Фото:Иван Федоров/Facebook)

Мелитополь (Фото:Иван Федоров/Facebook)

В оккупированном Мелитополе Запорожской области прогремели взрывы во вторник утром, 19 сентября.

Об этом написал мэр города Иван Федоров, ссылаясь на сообщения местных жителей.

По его словам, российская ПВО «не успевает работать». Люди слышали более пяти взрывов. Самые громкие — в районе завода Автоцветлит. Федоров рассказывал, что когда-то оккупанты обустроили там одну из крупнейших военных баз в Мелитополе, которую, по его словам, уничтожили в прошлом году.

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Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что около 7:00 Силы обороны нанесли успешный удар по штабу оккупантов в районе временно оккупированного Мелитополя.

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В оккупированных Мелитополе и Токмаке периодически сообщают о взрывах. Эти города — стратегические цели ВСУ во время контрнаступления на юге Украины для перерезания сухопутного коридора между Россией и оккупированным Крымом.

Сейчас на Мелитопольском направлении продолжается наступление Сил обороны. Россияне пытались контратаковать, украинские военные не дали им восстановить позиции в районе освобожденного Работино.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

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