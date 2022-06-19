ВСУ продвинулись на более чем 10 км в направлении Мелитополя — мэр города 19 июня, 14:07 Цей матеріал також доступний українською Позиции украинских военных (иллюстративный фото) (Фото:REUTERS/Carlos Barria)

Украинские военные продвинулись более чем на 10 км в направлении от Запорожья к временно оккупированному Мелитополю. Об этом сообщил мэр Иван Федоров в видеообращении в воскресенье, 19 июня.



По его словам, на этот момент ВСУ существенно продвинулись и уже находятся на границах Херсона.

«Я уверен, что в ближайшее время, ближайшие недели город Херсон будет освобожден нашими героическими военными. Такая же ситуация по направлению города Мелитополь», — подчеркнул Федоров.



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В последнее время Украина получает все больше высокоточного западного оружия, которое «точно приближает Украину к победе», добавил он.

Федоров рассказал, что случаи похищения людей в Мелитополе участились: россияне крадут пасторов и активистов. Оккупанты, по его словам, не понимают, что их не поддерживают 99,9% населения города.



Ранее аналитик Национального института стратегических исследований, военный эксперт Николай Белесков в эфире Телебачення Торонто выразил мнение, что Мелитополь — это «ключ к материковому югу Украины, районам, которые оккупированы врагом». По его оценкам, прорыв ВСУ в Мелитополь создал бы фланговую угрозу для коммуникаций, которые россияне имеют в Херсоне и Энергодаре, где расположена Запорожская АЭС.



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