В Мелитополе оккупанты захватили предприятия по производству кислорода и разметили там военную технику — мэр

22 июля, 13:58
Оккупанты орудуют в захваченном Мелитополе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты орудуют в захваченном Мелитополе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Мелитополе российские оккупанты захватили завод автотракторных глушителей, где находится предприятие по производству медицинского и промышленного кислорода.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров в эфире национального телемарафона.

«На его территории есть предприятие, производящее медицинский и промышленный кислород. Оно опасно для нахождения там военной техники, но оккупанты там ее разместили», — отметил он.

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Федоров также добавил, что войска РФ разместили свои казармы с личным составом на территории одного из лицеев города. Он уточнил, что лицей № 5 находится в густонаселенном районе Мелитополя и оккупанты намеренно выбрали это место, чтобы окружить себя гражданским населением.

В ночь на 21 июля в районе Мелитополя были слышны взрывы. После этого возник пожар на востоке от Мелитополя, в районе села Вознесенка.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мелитополь Война России против Украины

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