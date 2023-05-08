Военные РФ переодеваются в гражданское, чтобы сбежать — мэр Мелитополя 8 мая, 22:16 Мелитополь (Фото:Иван Федоров / Facebook)

Российские оккупанты в Запорожской области переодеваются в одежду гражданских, чтобы сбежать с захваченных территорий.

Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в Telegram.

«В Мелитополе проверяют автомобили эвакуированных — ищут переодетых в гражданское военных, которые под шум эвакуации пытаются скрыться», — сказал мэр.

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По данным Федорова, в некоторых прифронтовых населенных пунктах полицейские в случае необходимости готовы «эвакуировать прямиком на фронт» местных жителей.

Также мэр заявил, что у коллаборантов в Запорожской области забрали российские паспорта, вместо них «дали какие-нибудь справки и сказали всем выезжать из города».

«Куда ни сказали, однако без аусвайсов даже на России им не жить», — подчеркнул он.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что в Скадовске Херсонской области оккупационная "власть" сворачивает работу и покидает город.