В Мелитополе в районе аэродрома вечером раздались четыре мощных взрыва

15 октября, 09:14
Поделиться:
В районе аэродрома в Мелитополе вчера прогремели четыре взрыва (Фото:Иван Федоров / Телеграмм)

В районе аэродрома в Мелитополе вчера прогремели четыре взрыва (Фото:Иван Федоров / Телеграмм)

В оккупированном Мелитополе вечером в пятницу, 14 октября, в районе аэродрома прогремели мощные взрывы.

Об этом утром в субботу сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Прожарка русни в Мелитополе продолжается. Вчера вечером было громко в районе аэродрома: четыре мощных взрыва с последующей детонацией», — написал Федоров в Telegram.

Видео дня

По предварительным данным вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери.

После чреды взрывов российские вывозили оттуда ликвидированную технику.

Читайте также:
В Мелитополе коллаборантам приказали готовиться к побегу в Крым — СМИ
Редактор: София Лазарова

Теги:   Запорожская область Аэродром Мелитополь Иван Федоров Взрыв Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X