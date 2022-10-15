В Мелитополе в районе аэродрома вечером раздались четыре мощных взрыва
В районе аэродрома в Мелитополе вчера прогремели четыре взрыва (Фото:Иван Федоров / Телеграмм)
В оккупированном Мелитополе вечером в пятницу, 14 октября, в районе аэродрома прогремели мощные взрывы.
Об этом утром в субботу сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
«Прожарка русни в Мелитополе продолжается. Вчера вечером было громко в районе аэродрома: четыре мощных взрыва с последующей детонацией», — написал Федоров в Telegram.
По предварительным данным вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери.
После чреды взрывов российские вывозили оттуда ликвидированную технику.