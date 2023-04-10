Чтобы не сбежали. В Мелитополе у коллаборантов отбирают загранпаспорта — ЦНС

10 апреля, 05:10
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У коллаборантов отбирают загранпаспорта (Фото:adm.dp.gov.ua)

У коллаборантов отбирают загранпаспорта (Фото:adm.dp.gov.ua)

У захватчиков начались проблемы «со специалистами среднего звена» на оккупированных территориях. Большинство руководящих должностей в оккупационных администрациях заняли россияне.

Об этом пишет Центр национального сопротивления.

Отмечается, что после неудачных попыток россиян привлечь местное население к сотрудничеству они наладили систему «командировок» на ВОТ работников из РФ. Большинство руководящих должностей в оккупационных администрациях и структурах почти сразу заняли россияне. Однако остаются серьезные проблемы с работниками среднего звена.

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«Россияне постоянно ищут работников среди местных, однако это не работает и кафиры должны применять значительно более тяжелый и ресурсно более дорогой процесс «командировок» на ВОТ работников из РФ», — говорится в сообщении.

Сопротивление отмечает, что у коллаборантов, уже работающих на россиян, изымают загранпаспорта, чтобы те не сбежали. По данным сопротивления, такую практику начали применять в отношении гуляйтеров в Мелитополе.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Загранпаспорт Мелитополь Война в Украине Война России против Украины Коллаборационизм

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