Везут в неизвестном направлении. В Мелитополе оккупанты массово похищают мужчин призывного возраста — мэр 29 апреля, 15:18 Цей матеріал також доступний українською В Мелитополе оккупанты массово похищают мужчин (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты похищают в городе всех мужчин призывного возраста.

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«Похищают людей на блокпостах, перешли уже к массовому похищению. Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в российскую армию, а уже сегодня похищают на блокпостах и везут в неизвестном направлении», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, людей держат в бесчеловечных условиях в подвале.

«Думаю, их хотят использовать как обменный фонд или как пушечное мясо для участия в операциях во время войны с Украиной», — сказал он.

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