Везут в неизвестном направлении. В Мелитополе оккупанты массово похищают мужчин призывного возраста — мэр

29 апреля, 15:18
Цей матеріал також доступний українською
В Мелитополе оккупанты массово похищают мужчин (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

В Мелитополе оккупанты массово похищают мужчин (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что оккупанты похищают в городе всех мужчин призывного возраста.

Война России против Украины — главные события 29 апреля

«Похищают людей на блокпостах, перешли уже к массовому похищению. Похищают всех мужчин призывного возраста. Две недели назад они начали предлагать им вступать в российскую армию, а уже сегодня похищают на блокпостах и везут в неизвестном направлении», — сказал он в эфире телемарафона.

Видео дня
Читайте также:
Подсказали коллаборанты. Российские оккупанты захватили музей в Мелитополе, где хранилось скифское золото

По его словам, людей держат в бесчеловечных условиях в подвале.

https://www.youtube.com/watch?v=zVwXmMbdhd0

«Думаю, их хотят использовать как обменный фонд или как пушечное мясо для участия в операциях во время войны с Украиной», — сказал он.

Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мелитополь Похищение Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X