Оккупанты готовят эвакуацию на захваченных территориях в Запорожской области — мэр Мелитополя 20 апреля, 19:57 Иван Федоров (Фото:Иван Федоров/Telegram)

Городской голова Мелитополя Иван Федоров считает, что российские оккупанты могут готовиться к эвакуации мирных жителей со временно захваченных территорий.

Свое мнение он высказал во время брифинга в рамках Международного саммита городов и регионов в Киеве в четверг, 20 апреля, передает Интерфакс-Украина.



«Мы сейчас не можем говорить, что началась массовая эвакуация из Запорожской области, но то, что тенденция к началу эвакуации есть — это факт», — сказал он.



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По словам Федорова, во временно захваченном Энергодаре жителям раздают бумажки о необходимости «сдать анкеты детей, которых они собираются эвакуировать 5−7 мая». В Токмаке и Молочанске российские оккупанты через громкоговорители убеждают людей выезжать в захваченные Мелитополь или Крым.

Также мэр Мелитополя сказал, что в течение последних двух недель россияне вывозят оборудование из некоторых банков и офисов.



«Это делают повсеместно и в оккупированном Мелитополе, и в Энергодаре и других городах… Массово снимают кондиционеры со всех помещений. Зачем? Непонятно», — добавил он.

В эфире телемарафона Федоров добавил, что оккупанты начали минировать частные дома, чердаки и подвалы, продолжают террор и дополнительную фильтрацию гражданского населения. По его словам, происходящее на захваченных территориях указывает на то, что коллаборанты готовятся к эвакуации.

Ранее глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны юга Наталья Гуменюк, комментируя частые взрывы в Мелитополе, заявила, что это должно настроить оккупантов на контрнаступление Украины.