Мелитополь. Оккупанты РФ начали подготовку к псевдореферендуму, проукраинских жителей хотят депортировать — мэр 17 июля, 17:47 Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Российские оккупанты начали готовиться к проведению псевдореферендума во временном захваченном Мелитополе Запорожской области.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона 17 июля.

Сейчас военные РФ собирают данные в Мелитополе. Для этого, по словам Федорова, оккупанты перекрывают микрорайоны.

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«Например, вчера перекрыли район Новый Мелитополь, в котором проживают более 30 тысяч человек, и просто в каждый дом они заходят с опросным письмом. Спрашивают, сколько людей здесь проживает, кто родственники, какое имущество имеете, как относитесь к рашистам, как относитесь к Украине. Если кто-то говорит, что хорошо — раздевают ищут татуировки, также спрашивают о родственниках в АТО, могут проводить обыск», — рассказал он.

Мэр убежден: на основе этих данных россияне будут делать фейковые опросы или будут готовить псевдореферендум. Также, по его данным, оккупанты издали «распоряжение», согласно которому людей, хоть как-то проявляющих свою приверженность Украине, будут депортировать. Куда именно военные РФ хотят их принудительно вывезти, сейчас неизвестно.

Ранее в Центре национального сопротивления заявили, что РФ планирует провести псевдореферендум о создании «республик» на временно захваченных территориях в Херсонской и Запорожской областях 11 сентября. В Офисе президента Украины отметили, что деоккупацию юга Украины необходимо провести до их проведения.

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