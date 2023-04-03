В центре захваченного Мелитополя взорвалось авто, пострадал коллаборант — видео 3 апреля, 10:04 Во время подрыва авто пострадал местный коллаборант Максим Зубарев (Фото:Скриншот видео Иван Федоров/Telegram)

Утром в понедельник, 3 апреля, в центре захваченного войсками РФ Мелитополя Запорожской области взорвалось авто, пострадал местный коллаборант.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в своем Telegram.

Инцидент произошел на проспекте Б. Хмельницкого. Сразу же на место выехали скорые.

Позже пропагандистские РИА Новости сообщили, что при взрыве автомобиля в Мелитополе пострадал коллаборант Максим Зубарев. После оккупации региона он занимал должность «главы администрации» поселка Акимовка.

Видео дня

Федоров добавил, что Зубарев пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.

Издание РИА Мелитополь сообщает, что коллаборант находится в тяжелом состоянии.

Накануне сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска. В регионе участились случаи «бавовны».

