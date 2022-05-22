Под Мелитополем защитники Украины и партизаны уничтожили российские РЛС
Протест против российских оккупантов в Мелитополе (Фото:предоставлено НВ)
Силы обороны Украины и движение сопротивления уничтожили радиолокационные станции российских оккупантов возле Мелитополя Запорожской области. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram-канале.
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Россияне использовали РЛС для глушения связи и разведки. Также благодаря слаженным действиям с партизанами украинские стрелки уничтожили несколько вражеских артиллерийских систем.
«На свои поражения захватчики ответили усилением контроля на блокпостах и проверками не только частных авто, но и общественного транспорта в Мелитополе», — добавили в ОВА.
Российские оккупанты 21 мая обстреливали гражданскую инфраструктуру в районе Ольговского, Затишья, Гуляйполя, Орехова, Новоданиловки и Каменского Запорожской области, активно оборудовали позиции, чтобы при необходимости перейти к обороне.
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