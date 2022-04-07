Хотят сорвать посевную. Оккупанты воруют в Мелитополе сельхозтехнику, потому что ее нельзя купить в РФ из-за санкций — мэр 7 апреля, 01:25 Цей матеріал також доступний українською Российский оккупант (Фото:REUTERS/Chingis Kondarov)

Российские оккупанты воруют в Мелитополе сельскохозяйственную технику, потому что ее нельзя купить на территории РФ из-за санкций. Они хотят сорвать посевную кампанию.



Война России против Украины — главные события 6 апреля

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в эфире телемарафона.

По его словам, российские мародеры заходят на производства, где воруют мебель, оборудование и сельхозтехнику, которая должна собирать урожай.

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«Я считаю, что они это делают по двум причинам. Первая — потому что Российская Федерация уже долгие годы под санкциями, а та техника, которую они тянут из Запорожской области, из Мелитополя, она не доступна для приобретения на российской территории. Вторая — они хотят сделать так, чтобы не было посевной кампании, и фермеры не смогли собрать свой урожай», — сказал Федоров.

Он заявил, что удобрять озимые культуры невозможно из-за минирования полей, нехватки топлива на захваченной территории, а фермеры не понимают, смогут ли собрать урожай. Федоров предположил, что срыв посевной может привести к серьезному международному гуманитарному кризису, поскольку Украина поставляет 30% зерна в мире.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью НВ рассказал, что посевная в Украине началась вовремя, но из-за войны проходит очень сложно. По состоянию на 4 апреля кампания началась в 21 области, топлива и средств хватает.

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