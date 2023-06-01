Оккупанты в Мелитополе обустроили детский санаторий под военный госпиталь — сводка Генштаба
В Мелитополе оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 1 июня, на 463-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.
Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook.
- РФ продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.
- В течение суток противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа Искандер по Киеву (уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, нанес 36 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
- К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.
- Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.
- Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отбили 19 вражеских атак.
- На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.
- На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.
- На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области.
- На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.
- На Бахмутском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах Хромового и Белой Горы Донецкой области.
- На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.
- На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка.
- На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.
- Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Вследствие чего противник продолжает оборудовать гражданские учреждения временно захваченных территорий под медицинские учреждения. Так, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 оккупантов с ранениями различной степени тяжести. Также российские террористы, пренебрегая законами международного гуманитарного права, на территории Мелитопольского Александро-Невского собора разместили базу российских военнослужащих с военной техникой.
- Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.
- Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.
По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 208 тысяч военных.