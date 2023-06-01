Оккупанты в Мелитополе обустроили детский санаторий под военный госпиталь — сводка Генштаба 1 июня, 18:59 В Мелитополе оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации в Украине по состоянию на 18:00 четверга, 1 июня, на 463-й день с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России.

Главное из сводки Генштаба, опубликованной в Facebook.

РФ продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, использует тактику террора, наносит удары, осуществляет обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам.

В течение суток противник нанес 12 ракетных ударов с применением 10 баллистических и крылатых ракет типа Искандер по Киеву ( уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, нанес 36 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

уничтожено нашими защитниками) и 2 зенитных управляемых ракет С-300 по Харькову. Кроме того, нанес 36 авиационных ударов и совершил около 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых дети, повреждены детская поликлиника, жилые многоквартирные дома, частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины и в дальнейшем остается высокой.

Противник продолжает сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток подразделения сил обороны отбили 19 вражеских атак.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается постоянной, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

На Купянском направлении противник в течение суток вел безуспешные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении в течение суток противник нанес авиационные удары в районах Хромового и Белой Горы Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных действий не проводил.

На Марьинском направлении наши защитники отбили все атаки противника в районе города Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонительные действия.

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Вследствие чего противник продолжает оборудовать гражданские учреждения временно захваченных территорий под медицинские учреждения. Так, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты обустроили детский санаторий под военный госпиталь, где на лечении находятся более 200 оккупантов с ранениями различной степени тяжести. Также российские террористы, пренебрегая законами международного гуманитарного права, на территории Мелитопольского Александро-Невского собора разместили базу российских военнослужащих с военной техникой.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 2 по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 1 зенитно-ракетный комплекс, 5 артиллерийских подразделений на огневой позиции, 9 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника.

По данным Генштаба, в Украине за минувшие сутки ликвидировали 460 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 208 тысяч военных.

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