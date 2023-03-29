Оккупанты в Мелитополе пытаются разыскивать партизан с помощью фейковых «минирований» — мэр 29 марта, 17:01 Россияне объявили о минировании нескольких объектов и жилых домов, придумав историю об анонимных звонках (Фото:inform.zp.ua)

Российские войска во временно оккупированном Мелитополе продолжают разыскивать местных партизан. Для этого оккупанты сообщают о якобы минированиях жилых домов и других объектов в городе.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«Оккупанты в Мелитополе изобрели еще один способ кошмарить жителей и искать партизан», — пишет Федоров.

Он уточнил, что россияне сегодня в среду, 29 марта, объявили о минировании нескольких объектов и жилых домов, придумав историю об «анонимных звонках», хотя анонимно в оккупации звонить невозможно, ведь все номера привязаны к паспортам. Эти сообщения россияне использовали как повод для осмотра помещения и проверки людей.

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Федоров добавил, что на этот раз оккупанты сами опровергли информацию.

«Но неизвестно, какой сценарий реализуют в следующий раз — может снова опровергнут, может „обнаружат взрывчатку“, которую сами же и подложили, а может что-то взорвать, добавив в бесконечный список жертв оккупации мирных мелитопольцев», — добавил он.

Федоров напомнил, что жизнь в оккупации небезопасна и призывал выезжать на подконтрольную Украине территорию или в страны Евросоюза при первой же возможности.

Накануне сообщалось, что в районе Мелитополя взорвали электроподстанцию, которую используют российские войска.