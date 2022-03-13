В Мелитополе российские оккупанты похитили председателя райсовета — местное издание 13 марта, 19:21 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты похитили главу райсовета Сергея Прийму (Фото:РИА Мелитополь)

Российские военные похитили председателя районного совета Сергея Прийму, сообщило мелитопольское медиа РИА Мелитополь.



По информации издания, в 7:30 оккупанты пришли с обыском домой к председателю районного совета — Прийме Сергею Николаевичу. После обыска его увезли. Сообщается, что обыск осуществляли восемь человек, забрали документы, все мобильные устройства и требовали пароли к ним.

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля оккупанты захватили некоторые территории Запорожской области. В частности, Мелитополь находится под временной оккупацией Российской Федерации с 26 февраля 2022 года. Местные жители выходят на улицы с протестами и держат украинские флаги.

11 марта мэра Мелитополя Ивана Федорова похитили россияне. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты пытают мэра Мелитополя, чтобы он записал видео с поддержкой России.

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