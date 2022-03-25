В Мелитополе коллаборантка Данильченко запретила выдавать жителям гуманитарную помощь — мэр

25 марта, 18:16
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Галине Данильченко объявили о подозрении по факту государственной измены (Фото:Скриншот видео / РИА Мелитополь / Telegram)

Галине Данильченко объявили о подозрении по факту государственной измены (Фото:Скриншот видео / РИА Мелитополь / Telegram)

Городской голова Мелитополя Иван Федоров сообщил, что самопровозглашенная руководительница оккупационной «администрации» Галина Данильченко издала личный «указ» о запрете на выдачу гуманитарной помощи.

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В своем Facebook мэр заявил, что в Мелитополь удалось доставить большую партию гуманитарной помощи — 13 тонн продуктов, 2 тонны детского питания и медикаменты. В мирное время колонна доехала бы из Запорожья в Мелитополь за два часа, но из-за вмешательства оккупантов колонна добиралась сутки. Помощь разгрузили в пожарной части.

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«Пожарная часть заблокирована оккупантами с оружием. Вывезти гуманитарную помощь для ее распространения нам не дают. Есть информация, что они планируют часть гуманитарной помощи похитить, чтобы реализовать за наличные. Часть — накормить своих пророссийских поклонников и военнослужащих армии оккупанта», — написал Федоров.

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Он обратился к Данильченко и подчеркнул, что та сознательно предала Украину, перейдя на сторону врага, а сейчас предает и мелитопольцев, которые неделями ждали помощи.

Мелитопольскому депутату горсовета от партии Оппозиционный блок Галине Данильченко сообщили о подозрении за попытку организации оккупационной власти в Мелитополе.

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/posts/4955403327859665

11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Как рассказал советник главы МВД Антон Геращенко, причиной стало то, что мэр отказался сотрудничать с оккупантами. После похищения мэра Данильченко пошла на сотрудничество с оккупантами и призвала жителей не сопротивляться.

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16 марта Федоров был освобожден. В Офисе президента сообщили, что его обменяли на девятерых пленных российских срочников.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

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