Хотят обвинить ВСУ. Оккупанты готовят кровавую провокацию в Мелитополе — Стратком 17 августа, 17:57 Пророссийские баннеры в Мелитополе, 3 августа (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские войска во временно оккупированном Мелитополе готовят масштабную провокацию, чтобы обвинить украинские силы в атаках на мирных жителей. Об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

В Telegram Cтратком уточняет, что оккупанты по приказу гауляйтера и коллаборанта Евгения Балицкого раздают местным жителям листовки о том, как вести себя во время ударов HIMARS.

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«Обычно такие действия являются поверхностным доказательством коварных намерений оккупантов, мол, мы же вас предупреждали», — говорится в сообщении.

В управление напомнили, что это не первая попытка оккупантов обвинить ВСУ в атаках на мирных жителей.

Они добавили, что кровавую провокацию оккупанты планируют организовать, чтобы отвлечь внимание от «полных провалов на всех фронтах, повального „курения в неустановленных местах“, массового дезертирства в РФ, смены командиров и начальников».

«ВСУ никогда не вело и не будет вести обстрелы местного населения», — подчеркивает Стратком.

В среду, 17 августа, в центре Мелитополя в районе одной из комендатур оккупантов прогремел мощный взрыв.

Также ранее сообщалось о взрывах возле штаба Единой России в Мелитополе, где шла подготовка к псевдореферендуму в Запорожской области.

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