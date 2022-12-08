На аэродроме оккупированного Мелитополя прогремел взрыв — мэр 8 декабря, 23:20 Федоров сообщил, что взрывы на аэродроме Мелитополя происходят регулярно (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

На аэродроме временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области прогремел взрыв.

Об этом сообщил мэр города Иван Федоров в Telegram.

«Оккупанты Мелитополя выбрали постоянным место для курения мелитопольский аэродром», — пишет он.

Федоров добавил, что взрывы на этом аэродроме происходят регулярно.

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«Уже пожалуй с десяток раз курили и сейчас опять громкий хлопок», — пишет он.

Информация о потерях оккупантов уточняется.

Фото: Іван Федоров/Telegram

Ранее Федоров говорил, что в захваченном Мелитополе и на территории района у российских оккупантов почти каждый день что-то взрывается.