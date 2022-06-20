В Мелитополе заметили сирийских наемников — Федоров
Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)
Городской голова Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что в город вошли сирийские наемники.
В эфире всеукраинского телемарафона утром в понедельник, 20 июня, мэр сказал, что боевиков заметили местные жители. По его словам, они находятся на территории городского авиагородка. Федоров добавил, что, по его мнению, оставаться в Мелитополе сейчас опасно:
«Там законы сегодня не работают. Есть споры между спецслужбами рашистской федерации, которые между собой воюют, подрывают, стреляют… Почти каждый день происходят те или иные взрывы. Сегодня ночью были взрывы в воинской части, которую они захватили. На территории этой части уже заметили сирийцев, одетых в форму рашистской федерации».
Накануне Иван Федоров сказал, что защитники Украины продвинулись более чем на 10 км в направлении от Запорожья ко временно захваченному Мелитополю.
10 июня советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что получено первое подтверждение присутствия арабских наемников в Украине. По его словам, в Херсонской области в результате попадания украинской артиллерии было уничтожено большое количество боевиков из Сирии.
Израильский портал Debka со ссылкой на источники сообщал, что российские подразделения в Сирии готовятся к переброске в Украину. По данным СМИ, ключевые базы россияне передают иранскому Корпусу стражей исламской революции и Хезболле.
До этого высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил журналистам, что Россия может вербовать сирийских наемников для участия в агрессивной войне против Украины. Министерство обороны Великобритании в начале апреля сообщало, что Россия перебрасывает на Донбасс боевиков ЧВК Вагнера.
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