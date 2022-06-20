В Мелитополе заметили сирийских наемников — Федоров

20 июня, 21:26
Цей матеріал також доступний українською
Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Иван Федоров (Фото:Ivan Fedorov/Facebook)

Городской голова Мелитополя Запорожской области Иван Федоров заявил, что в город вошли сирийские наемники.

В эфире всеукраинского телемарафона утром в понедельник, 20 июня, мэр сказал, что боевиков заметили местные жители. По его словам, они находятся на территории городского авиагородка. Федоров добавил, что, по его мнению, оставаться в Мелитополе сейчас опасно:

Видео дня

«Там законы сегодня не работают. Есть споры между спецслужбами рашистской федерации, которые между собой воюют, подрывают, стреляют… Почти каждый день происходят те или иные взрывы. Сегодня ночью были взрывы в воинской части, которую они захватили. На территории этой части уже заметили сирийцев, одетых в форму рашистской федерации».

Накануне Иван Федоров сказал, что защитники Украины продвинулись более чем на 10 км в направлении от Запорожья ко временно захваченному Мелитополю.

Читайте также:
Русский мир отжимает черешню. Как оккупация ударила по аграрному бизнесу в Херсонской и Запорожской областях
Читайте также:

Запорожье (Фото:REUTERS/Gleb Garanich) «Безумию нет предела». Россияне могут пойти на Запорожье. Когда удастся их выгнать из области — интервью с главой ОВА Александром Старухом

10 июня советник главы ОП Алексей Арестович заявил, что получено первое подтверждение присутствия арабских наемников в Украине. По его словам, в Херсонской области в результате попадания украинской артиллерии было уничтожено большое количество боевиков из Сирии.

Израильский портал Debka со ссылкой на источники сообщал, что российские подразделения в Сирии готовятся к переброске в Украину. По данным СМИ, ключевые базы россияне передают иранскому Корпусу стражей исламской революции и Хезболле.

До этого высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил журналистам, что Россия может вербовать сирийских наемников для участия в агрессивной войне против Украины. Министерство обороны Великобритании в начале апреля сообщало, что Россия перебрасывает на Донбасс боевиков ЧВК Вагнера.

ВСУ начали понедельник правильно: налетом на цели в Черном море – Евгений Магда

https://www.youtube.com/embed/3SPpIw4ojcg
Редактор: Нина Григорская

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Наемники Сирия Запорожская область Мелитополь Иван Федоров Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X