Мэр Мелитополя рассказал о панике оккупантов в городе 5 мая, 15:30 Местные жители рассказали об очередях оккупантов на заправках в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в пятницу, 5 мая, рассказал, что у россиян в городе началась панике.

«Большая паника у оккупантов и в Мелитополе», — пишет он в Telegram.

Федоров со ссылкой на местных жителей рассказал об очередях оккупантов на заправках в городе. Также, по его данным, сотрудникам КП выдали трудовые книжки.

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«Из приказов у руснявых для подчиненных пока «выходить на работу, но в случае взрывов всем оставаться дома», — добавил мэр.

3 мая в Мелитополе подорвали так называемого «заместителя начальника областного ГУВД России». В результате коллаборант получил минно-взрывную травму. Его госпитализировали в больницу.

20 апреля Иван Федоров сообщал, что российские оккупанты могут готовиться к эвакуации мирных жителей со временно захваченных территорий.