Мэр Мелитополя рассказал о панике оккупантов в городе
Местные жители рассказали об очередях оккупантов на заправках в Мелитополе (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в пятницу, 5 мая, рассказал, что у россиян в городе началась панике.
«Большая паника у оккупантов и в Мелитополе», — пишет он в Telegram.
Федоров со ссылкой на местных жителей рассказал об очередях оккупантов на заправках в городе. Также, по его данным, сотрудникам КП выдали трудовые книжки.
«Из приказов у руснявых для подчиненных пока «выходить на работу, но в случае взрывов всем оставаться дома», — добавил мэр.
3 мая в Мелитополе подорвали так называемого «заместителя начальника областного ГУВД России». В результате коллаборант получил минно-взрывную травму. Его госпитализировали в больницу.
20 апреля Иван Федоров сообщал, что российские оккупанты могут готовиться к эвакуации мирных жителей со временно захваченных территорий.