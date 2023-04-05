Подрыв авто в Мелитополе: коллаборант Зубарев лишился руки и ноги — Федоров
3 апреля в Мелитополе подорвали авто с коллаборантом Максимом Зубаревым (Фото:Скриншот видео Иван Федоров/Telegram)
В результате подрыва авто в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области 3 апреля коллаборант Максим Зубарев лишился ноги и руки.
Об этом сообщил мэр города Иван Федров в эфире национального телемарафона.
«У коллаборантов паника нарастает, потому что последние две недели — слишком адские для рашистов. Только последняя — это понедельник, когда один из коллаборантов не справился с технической безопасностью своего автомобиля и остался без руки, без ноги и в целом такой недееспособный», — отметил он.
Федоров не назвал имя коллаборанта, но в этот день подорвали авто именно Зубарева.
3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. Местные СМИ сообщали, что Зубарев умер в больнице.
Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.