Подрыв авто в Мелитополе: коллаборант Зубарев лишился руки и ноги — Федоров

5 апреля, 14:07
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3 апреля в Мелитополе подорвали авто с коллаборантом Максимом Зубаревым (Фото:Скриншот видео Иван Федоров/Telegram)

3 апреля в Мелитополе подорвали авто с коллаборантом Максимом Зубаревым (Фото:Скриншот видео Иван Федоров/Telegram)

В результате подрыва авто в захваченном РФ Мелитополе Запорожской области 3 апреля коллаборант Максим Зубарев лишился ноги и руки.

Об этом сообщил мэр города Иван Федров в эфире национального телемарафона.

«У коллаборантов паника нарастает, потому что последние две недели — слишком адские для рашистов. Только последняя — это понедельник, когда один из коллаборантов не справился с технической безопасностью своего автомобиля и остался без руки, без ноги и в целом такой недееспособный», — отметил он.

Видео дня

Федоров не назвал имя коллаборанта, но в этот день подорвали авто именно Зубарева.

3 апреля в центре Мелитополя взорвалось авто коллаборанта Максима Зубарева. Местные СМИ сообщали, что Зубарев умер в больнице.

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Он пошел на сотрудничество с российскими оккупантами одним из самых первых и возглавлял так называемую Акимовскую администрацию.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Мелитополь Коллаборант Война России против Украины

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