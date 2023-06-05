РФ завезла в оккупированный Мелитополь отряды обученных шпионов: мэр раскрыл детали 5 июня, 13:37 Федоров рассказал, что происходит в Мелитополе (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия завезла в оккупированный Мелитополь отряды обученных шпионов.

Как сообщил мэр города Иван Федоров, этим занимается ФСБ.

«О том, что в городе можно спокойно выражать свое мнение, речь не идет давно. А теперь еще и в разных районах города специально обученные „изверги“ выискивают патриотически настроенных граждан», — пояснил он.

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Федоров добавил, что пока неизвестно, с какой целью это делается и что может ожидаться украинцев.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе россияне похитили местную журналистку Ирину Левченко и ее мужа Александра.

В Запорожской областной организации НСЖУ добавляют, что арестованных держат в нечеловеческих условиях, почти без еды, в холодном подвале, на бетонном полу, их подвергают физическим и моральным пыткам, предъявляя абсолютно бессмысленные и надуманные обвинения.

