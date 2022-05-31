Забирают «под реализацию». В Мелитополе оккупанты не дают фермерам продавать черешню — мэр

31 мая, 14:53
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Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты не дают фермерам продавать черешню.

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«Есть возможность собирать черешню, она уже созрела и начинается первая реализация. Но до начала реализации за несколько дней рашисты собрали всех фермеров и предложили им такое сотрудничество: они забирают всю черешню под реализацию, а когда реализуют — передадут какие-то средства. Конечно, у местных фермеров это вызывает большой страх», — сказал он в эфире телемарафона.

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https://www.youtube.com/watch?v=2dPYjPhtw8Q&t=1s

По его словам, люди переживают, что могут не получить деньги за труд.

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Омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что во временно оккупированном Мелитополе российские военные похитили деньги из почтового отделения, которые предназначались для выплаты пенсий, социальной помощи и субсидий.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Мелитополь Черешня Война России против Украины

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