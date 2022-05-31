Забирают «под реализацию». В Мелитополе оккупанты не дают фермерам продавать черешню — мэр 31 мая, 14:53 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские оккупанты не дают фермерам продавать черешню.

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«Есть возможность собирать черешню, она уже созрела и начинается первая реализация. Но до начала реализации за несколько дней рашисты собрали всех фермеров и предложили им такое сотрудничество: они забирают всю черешню под реализацию, а когда реализуют — передадут какие-то средства. Конечно, у местных фермеров это вызывает большой страх», — сказал он в эфире телемарафона.

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По его словам, люди переживают, что могут не получить деньги за труд.

Омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что во временно оккупированном Мелитополе российские военные похитили деньги из почтового отделения, которые предназначались для выплаты пенсий, социальной помощи и субсидий.

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