Возле железнодорожного депо Мелитополя раздался мощный взрыв. Там стоит техника россиян — мэр 14 апреля, 10:25 Мелитополь (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Во временно оккупированном Мелитополе в пятницу утром, 14 апреля, раздался «сверхмощный» взрыв недалеко от железнодорожного депо. Там россияне собирают свою технику и боеприпасы.

Об этом мэр города Иван Федоров сообщил в эфире телемарафона.

По его словам, взрыв слышали не только жители Мелитополя, но и близлежащих сел.

«Мы точно знаем, что именно в том месте враг концентрирует свою вражескую технику и боеприпасы. Также на базе нашего депо разместил ремонтную базу, которая уже страдала, но, скорее всего, не могут проследить за безопасностью и она не полностью разрушена», — добавил Федоров.

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Он рассказал, что накануне взрывы раздавались после обеда — предположительно, сработало ПВО оккупантов. Следующая серия была около 21:00: возле аэродрома Мелитополя на протяжении нескольких часов слышали автоматные очереди, а после — снова взрывы.

9 апреля Федоров заявил, что ВСУ за две недели уничтожили 15 баз оккупантов в Запорожской области.