Экономия электроэнергии. Посол Великобритании заявила, что вечером работает с фонариком 13 октября, 11:35 Мелинда Симмонс (Фото:www.facebook.com/ukinukraine)

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что для экономии электроэнергии в Киеве работает с фонариком.

«Я тоже приложила усилия для экономии электроэнергии и работала вечером в Киеве с фонариком», — написала она в Twitter.

По словам Симмонс, после пережитого только за прошлый век голода, террора, оккупации и войны попытки страны-агрессора России уничтожить энергоснабжение не остановят решимость украинцев жить независимо.

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10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.

Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.

Украинцев просят сократить использование электроприборов с 17:00 до 22:00, чтобы не перегружать энергосистему. Самые энергозатратные приборы — электрообогреватели, бойлеры, посудомойные машины, микроволновые печи.