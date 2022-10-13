Экономия электроэнергии. Посол Великобритании заявила, что вечером работает с фонариком
Мелинда Симмонс (Фото:www.facebook.com/ukinukraine)
Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что для экономии электроэнергии в Киеве работает с фонариком.
«Я тоже приложила усилия для экономии электроэнергии и работала вечером в Киеве с фонариком», — написала она в Twitter.
По словам Симмонс, после пережитого только за прошлый век голода, террора, оккупации и войны попытки страны-агрессора России уничтожить энергоснабжение не остановят решимость украинцев жить независимо.
10 октября Россия нанесла по разным областям Украины больше 84 ударов. Оккупанты повредили объекты критической инфраструктуры, жилые дома, культурные учреждения и другие гражданские объекты.
Главными целями армии РФ стали объекты энергетической инфраструктуры, в ряде областей после атак были перебои с электро- и водоснабжением, с интернетом.
Украинцев просят сократить использование электроприборов с 17:00 до 22:00, чтобы не перегружать энергосистему. Самые энергозатратные приборы — электрообогреватели, бойлеры, посудомойные машины, микроволновые печи.