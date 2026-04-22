Выговский о деятельности Химпрома в Украине: Полиция проверяет российские корни и коррупцию среди правоохранителей и депутатов

Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что преступная организация Химпром , которая занималась наркоторговлей и мошенничеством в Украине, имеет коррупционную составляющую, изучаются ее российские корни. Об этом он сказал на брифинге в среду, 22 апреля, пишет Интерфакс-Украина .

«Относительно корней РФ — мы это также рассматриваем. Есть некоторые звуковые файлы, в ходе расследования мы уже этому дадим оценку», — сказал он.

Выговский подтвердил, что в деятельности преступной группировки есть коррупционная составляющая, в частности, среди полицейских, должностных лиц, в том числе и депутатов.

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На брифинге были продемонстрированы аудиозаписи разговоров лидера организации — гражданина РФ Егора Буркина (псевдо Мексиканец), а также угрозы в адрес должностных лиц полиции, которые занимаются документированием преступлений Химпрома.

Ранее 22 апреля Нацполиция и Офис генпрокурора заявили о разоблачении деятельности масштабной преступной группировки Химпром, которая занималась наркоторговлей через сеть магазинов U420. Также организация координировала мошеннические call-центры, которые обманывали граждан ЕС. Среди направлений деятельности Химпрома — насилие против оппонентов и правоохранителей, которые расследовали дело.

В рамках спецоперации полиция провела сотни обысков в Киеве и 10 регионах, изъяты наркотики, техника, десятки миллионов гривен наличных и тому подобное.

По данным правоохранителей, организатором деятельности Химпрома является 36-летний гражданин РФ под псевдонимом Мексиканец (Егор Буркин), он скрывается за границей и координирует деятельность дистанционно. Двух участников группировки задержали и отправили под арест, заявила полиция.