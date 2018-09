“Мех - это жлобство”. Как проходил Марш за права животных в Киеве

Зоозащитники требуют запретить меховые фермы, использование животных в цирках и контактных зоопарках и предлагают создать зоополицию.

"Смотри, девочка – не шуба", – молодая женщина на выходе из киевского метро Льва Толстого обращается к своему спутнику, кивая в сторону компании молодежи неподалеку.

Одна из девушек держит в руках транспарант “Я не шуба”. На голове у нее – маска лисички, но девушка задрала ее высоко на затылок, так, что лисичка не сразу видна.

Если пройтись дальше, к парку имени Тараса Шевченка, там можно встретить не только лисичек, но и котиков, собачек, хорьков, волков и кучу другой живности. Как настоящих, так и просто людей, переодетых в такие костюмы. Сегодня, в последний день сентября, здесь проходит Марш за права животных. Такие же мероприятия одновременно проходят в других украинских городах – в общей сложности, двадцати населенных пунктах по всей Украине.

"Возьмите, пожалуйста, листовку", – обращается к прохожим парень-волонтер.

На листовке – восемь требований, за которые вышли участники Марша. Это запрет на эксплуатацию животных в цирках и дельфинариях, запрет меховых ферм и притравочных станций в Украине, запрет контактных зоопарков и использование животных для фотографирования на улицах, также отказ от проведения экспериментов на животных и тестирования косметики на них, запрет эвтаназии как метода сокращения численности бездомных животных.

"Бачиш, мітинг за собак", – обращается мужчина к маленькому сыну. Тот важно кивает в ответ

Кроме этого – создание зоополиции, развитие реабилитационных центров для пострадавших от жестокого обращения животных, а еще – внесение животных природного ареала, которые находятся на грани вымирания, в Красную книгу Украины.

Одно из этих требований уже на пути к успеху – вчера петиция про запрет меховых ферм в стране набрала необходимое количество голосов и теперь зооактивисты требуют, чтобы парламент проголосовал за эти изменения как можно скорее. Автор петиции, Павел Вышебаба, предлагает принять запрет на меховое производство уже сейчас, но полноценно запустить механизм в действие через пять-семь лет. Специально, чтобы украинские производители как-то переформатировали свой бизнес. Меховые фермы запрещены в некоторых странах мира, например, в Хорватии, Великобритании, Австрии, Швейцарии.

Согласны с требованиями зооактивистов и сотни других людей – все они пришли сегодня на Марш вместе со своими любимцами. Конечно, в основном, это собаки. Большие и маленькие, породистые и нет, аккуратно подстриженные и лохматые, голенькие и в осенней одежде, они прыгают и бегают по парку, знакомятся с сородичами, громко облаивают прохожих и стоят в очереди за кофе. Конечно же, с хозяевами.

"Бачиш, мітинг за собак", – замечает по этому поводу молодой мужчина, обращаясь к маленькому сыну. Тот важно кивает в ответ.

С собой на марш участники принесли транспаранты и плакаты на разные темы. Это и изображение цирковых слонов в цепях и как аналогия – запрет на рабство, и картинки с мордочками зайцев и подсчетами, сколько таких зайцев необходимо для изготовления одной шубы.

За кофе – огромная очередь. В “мясной” – никого, а продавец с удивлением наблюдает за происходящим в парке

У подножия памятника Кобзарю организаторы Марша и зоозащитники поочередно выступают, комментируя каждое из описанных требований. Глава общественной организации UAnimals Александр Тодорчук дошел до пункта о тестировании косметических средств на животных.

"Как минимум два украинских института все еще продолжают использовать этот метод – это институт во Львове и еще один, в Харькове", – рассказывает Тодорчук.

По словам зооактивистов, порядка 50% животных во время таких тестирований погибают ради того, чтобы потом людям могли представить новую линейку шампуней и жидкого мыла.

Через дорогу от центрального – красного – корпуса КНУ имени Тараса Шевченко стоят впритык два ларька, один с кофе, другой – с шаурмой. За кофе – огромная очередь. В “мясной” – никого, а продавец с удивлением наблюдает за происходящим в парке. На лавочке, под мягким осенним солнцем молодая женщина кормит грудью младенца.

"Мама, смотри, что это за порода? А это? А вот это? Ой, мама, глянь, какая красивая собака – ну, вон та, белая", – девочка лет десяти тянет маму за руку сквозь толпу, второй рукой показывая то на одну собаку, то на другую.

Мама пытается переключить ребенка на другую тему беседы – что-то о занятиях по гимнастике – но девочке не интересно. Она замирает, разглядывая очередную собаку – дворняжку с парализованными задними лапами, которая живо перемещается по парку в инвалидной коляске.

За всем этим с интересом наблюдают прохожие. Женщина на обочине останавливается и натягивает на голову капюшон кожаного пальто

"Видишь, у собачки ножки не работают, заболели. Но ее все равно любит хозяйка", – отмечает мама девочки.

В без десяти час участники марша потихоньку формируют колонну и выдвигаются в сторону Софиевской площади. Для них перекрыли одну половину дороги по улице Владимирской. Люди несут транспаранты, выкрикивают слоганы о том, что мех – это “кровавое жлобство” и требуют цирк без животных. За всем этим с интересом наблюдают прохожие, некоторые фотографируют колонну на телефоны. Женщина на обочине останавливается и натягивает на голову капюшон кожаного пальто.

"Ой, смотри, собака залезла женщине прямо на шею", – обсуждают кого-то сзади меня две девушки. Впереди и правда замечаю женщину с некрупным белым животным на плече.

"Это у вас собака или лиса?" – аккуратно интересуется мальчик лет двенадцати, который все это время шел рядом с женщиной и внимательно разглядывал мордочку белого существа.

"Лиса", – отвечает женщина.

На Софийской площади все активно фотографируются. Некоторые собаки радостно позируют незнакомым людям, другие наоборот – молча разворачиваются и уходят ровно в тот момент, когда кому-то все же удается навести на них камеру.

Из динамиков играет песня Love is the only way украинского певца Андрея Запорожца, известного как Sunsay.

Александра Горчинская