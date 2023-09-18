РосСМИ сообщили, что Медведев якобы приехал на оккупированную часть Донецкой области 18 сентября, 12:41 Медведев регулярно делает хамские и лживые заявления об Украине и Западе (Фото:Сайт Кремля)

В понедельник, 18 сентября, российские пропагандистские издания сообщили, что экс-президент и заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев якобы приехал на оккупированную часть Донецкой области.

В пятницу, 15 сентября, сообщалось, что Медведев якобы посетил полигон «неподалеку от линии соприкосновения».

Пропагандисты также заявили, что Медведев якобы приехал на оккупированную часть Донецкой области «по поручению» диктатора Владимира Путина.

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19 мая сообщалось, что министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу якобы приехал к российским военным на временно оккупированную украинскую территорию Запорожской области.

18 апреля в Кремле заявили, что диктатор Владимир Путин якобы посетил временно оккупированные Россией украинские территории Херсонской и Луганской областей, где встретился с группировками захватчиков. Представители украинских властей считают, что туда приезжал его двойник.

