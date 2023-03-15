За 15 миллионов евро. Медведев нанял ЧВК Вагнер устранить министра обороны Италии — СМИ 15 марта, 21:40 Гвидо Крозетто (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Россия предложила ЧВК Вагнер награду в размере 15 млн долларов за устранение министра обороны Италии Гвидо Крозетто, сообщает Il Foglio. За угрозами министру стоит бывший президент России Дмитрий Медведев.

У России есть ряд соответствующих деятелей западного политического мира, к которым она не питает такой симпатии. Среди них — Крозетто.

Согласно итальянской разведки, в цепочке передачи заказов, которую Москва могла бы доставить в Рим, есть четко определенная цепочка. У Вагнера есть по крайней мере две ячейки в Европе: одна на Балканах, которая перемещается между Сербией и Албанией; другая в Эстонии.

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Включение представителя правительства страны G7 в число заявленных целей ЧВК, очевидно, является чем-то, что знаменует повышение уровня риска.

Разведка отмечает, что Крозетто «заказали» из-за его недавних заявлений о значительном увеличении прибытия мигрантов морским путем из Северной Африки, утверждая, что за этим могут стоять российские наемники ЧВК Вагнера.

В тот же день основатель ЧВК Евгений Пригожин отверг обвинения итальянского правительства, заявив, что «мы не в курсе того, что происходит с миграционным кризисом, мы не имеем дело с этим, у нас есть куча других проблем, которые нужно решить», и оскорбил Крозетто, назвав его «придурком и задирой».