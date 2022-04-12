«Кандалы ждут тебя». В СБУ эмоционально прокомментировали задержание Медведчука 12 апреля, 22:30 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:СБУ)

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов прокомментировал задержание нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Он подчеркнул, что кум Путина ответит перед законом Украины.

В СБУ заявили, что каждого предателя Украины ждет наказание, где бы он не пытался скрыться.

«Ты можешь быть пророссийским политиком и годами работать на государство агрессора. Ты можешь скрываться от правосудия в последнее время. Можешь даже надеть украинскую военную форму для маскировки… Но поможет ли тебе это уйти от наказания? Отнюдь! Кандалы ждут тебя. И таких же предателей Украины, как ты», — говорится в сообщении.

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Баканов поблагодарил своих коллег за работу и отметил, что украинские спецслужбы провели молниеносную спецоперацию по задержанию Медведчука.

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«Благодарю всех сотрудников СБУ, в частности, следователей и контрразведчиков украинской спецслужбы, которые, выполняя поручения президента Украины Владимира Зеленского, доказали свой профессионализм и провели эту молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию пока народного депутата Медведчука. Ни один предатель не уйдет от наказания и будет отвечать по закону Украины. По всей строгости, за все преступления, к которым привели его личные действия в том числе», — заявил Баканов.

12 апреля вечером президент Владимир Зеленский опубликовал фотографию задержанного нардепа от пророссийской ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Медведчука задержали не в Киеве. Подробности спецоперации расскажет президент или глава СБУ.

27 февраля стало известно, что Виктор Медведчук сбежал из-под домашнего ареста после начала полномасштабного вторжения России в Украину. По словам адвокатов, он находился в «безопасном месте». Источники Слідства.Інфо заявили, что пророссийский политик не покидал Украину.

Супруга Медведчука Оксана Марченко за несколько дней до начала полномасштабной войны России против Украины уехала в Беларусь, а накануне вторжения записывала видео из Москвы.



18 марта суд во Львове заочно арестовал Медведчука.



В апреле секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что арестованным самолетом Медведчука заблокировали взлетно-посадочную полосу в аэропорту Киев, и теперь он работает на благо Украины.

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