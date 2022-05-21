В Москве рассмотрят возможность обмена Медведчука на бойцов Азова — российский переговорщик 21 мая, 19:47 Цей матеріал також доступний українською Виктор Медведчук (Фото:ОПУ)

В Москве планируют рассмотреть возможность обмена подозреваемого в госизмене политика Виктора Медведчука на бойцов Азова. Об этом заявил член российской делегации на переговорах с Украиной, глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, пишет Интерфакс.



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«Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не мы — ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия», — сказал он в субботу, 21 мая.

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18 апреля Медведчук обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников и жителей окруженного войсками РФ города Мариуполь Донецкой области.

Сначала спикер Путина Дмитрий Песков говорил, что реакции у Кремля на этот счет нет, а 27 апреля заявил, что переговоры об обмене Медведчука на защитников Мариуполя не ведутся.

Комментируя возможность обмена Медведчука, секретарь СНБО Алексей Данилов говорил, что если это и произойдет, то с привлечением третьей стороны, потому что доверия у Украины к российской стороне нет.



Медведчук подозревается в государственной измене и содействии деятельности террористической организации. По версии следствия он причастен к срыву контрактов на поставки угля из ЮАР в Украину и организацию незаконных его закупок с временно оккупированных территорий.

12 апреля сбежавшего из-под домашнего ареста Медведчука задержали работники СБУ. По данным правоохранителей, он пытался покинуть страну, переодевшись в военную форму.

Зеленский предложил, чтобы по законам военного времени Медведчука обменяли на украинцев, находящихся в плену российских оккупантов. В Кремле в ответ заявили, что Медведчук «не является гражданином РФ» и неизвестно, хочет ли он, чтобы его обменяли.

16 апреля Лычаковский районный суд Львова отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога.



21 мая президент Зеленский заявил, что защитники Мариуполя, эвакуированные с завода Азовсталь, должны быть освобождены по процедуре обмена. Накануне командир Азова Денис Прокопенко сообщил, что высшее военное руководство дало приказ о сохранении жизни и здоровья защитников гарнизона и прекращении обороны города. С территории завода были эвакуированы тела погибших военных.



«Тяжелораненые получили медицинскую помощь», — обращение командира «Азова» Дениса Прокопенко https://www.youtube.com/watch?v=6DPurmh72QU

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