Медведчук связал отсутствие прогресса по Сенцову и Сущенко с ликвидацией Захарченко

Лидер пророссийской организации Украинский выбор Виктор Медведчук заявил, что переговоры относительно обмена украинских политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова затормозились в связи с ликвидацией главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко.

"Я хочу сказать о том, что предложение и переговоры по поводу освобождения Сущенко, как и Сенцова и многих других, они ведутся постоянно… Ситуация последних дней, последнего времени затормозила этот процесс. Это гибель, убийство Захарченко", - заявил он в интервью NewsOne.

По словам кума Владимира Путина, Россия заинтересована в обмене украинцев на "определенных лиц, которые отбывают наказание в Украине". При этом он отказался назвать их фамилии.

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Медведчук выразил надежду, что переговорный процесс буде возобновлен и будет положительным "для тех ожиданий, которые имеют место сегодня в Украине". Но отказался назвать сроки, чтобы "не вселять ненужные надежды".

Ранее в Кремле заявили, что кум президента РФ, лидер пророссийского движения Украинский выбор Виктор Медведчук ответственен за переговоры по обмену незаконно осужденного в РФ Романа Сущенко на осужденных в Украине граждан РФ.

Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда о 12 годах заключения для незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко. Украинец признан виновным в "шпионаже".

Украинский режиссер Олег Сенцов приговорен российским судом к 20 годам строгого режима за якобы подготовку терактов в оккупированном Крыму. Его этапировали в колонию в городе Лабытнанги. 14 мая 2018 года он объявил голодовку с требованием освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.