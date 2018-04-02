Медреформа: в КГГА рассказали, сколько врачей готовы к подписанию деклараций

Жителям Киева нужно определиться с семейным врачом для получения бесплатной медицинской помощи

Сейчас в Киеве работают 1370 врачей, с которыми можно заключить декларацию.

Об этом заявил заместитель председателя горадминистрации Киева Николай Поворозник при подписании декларации со своим семейным врачом 2 апреля, передает пресс-служба ведомства.

Медицинская реформа предусматривает, что терапевт может подписать декларации с 2000 пациентов, семейный врач с 1800, а педиатр - с 900 маленькими пациентами.

"Решение о выборе врача должно быть взвешенным. Кроме квалификации и профессионализма врача, советую учитывать и фактор территориальной доступности", - отметил он.

Важно отметить, что для подписания декларации с врачом необходимо иметь с собой паспорт, ИНН (индивидуальный налоговый номер) и мобильный телефон (при наличии).

По состоянию на утро 2 апреля в городе уже около 10 000 жителей подписали декларации со своим семейным врачом.

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Напомним, в системе eHealth сейчас уже зарегистрировались около тысячи поликлиник.

Среди прочего, Министерство здравоохранения проводит переговоры с врачами и экспертами о замене флюорографических обследований анкетированием.