Медовый месяц Зеленского с избирателями и интервью Степана Бандеры. Лучшее за неделю по версии главреда NV.ua Сегодня, 18:15 814 Цей матеріал також доступний українською НВ Самые интересные материалы недели по версии главреда NV.ua Юлии МакГаффи НВ

Привет, я Юлия МакГаффи, главред сайта NV.ua, и моя рассылка Опинион Дилер, в которой я рассказываю о самых интересных по моему мнению материалах, которые вышли на сайте за минувшую неделю - моя персональная версия того, что не стоит пропускать.

К утру понедельника уходящей недели Святослав Вакарчук наконец-то определился и не выдвинулся, Порошенко во вторник выдвинулся, Зеленский в середине недели победил во всех рейтингах, а попытки понять, как новая звезда украинского рэпа alyona alyona оказалась на форуме, на котором Порошенко выдвинулся, зашли в тупик. Весна все ближе, выборы - тоже.





История восхождения Александра Петровского

Ради этого материала Кристина Бердинских, как она сама признается, выпала из жизни на несколько недель. Кристина поехала в Днепр и привезла оттуда большое расследование о самом закрытом бизнесмене города Александре Петровском, о существовании которого вся страна узнала благодаря процедуре получения Томоса. “Это была безумно сложная, но интересная командировка. Если в старости буду писать мемуары о работе журналиста, обязательно о ней вспомню”, написала она на своей странице в Facebook. Материал о бизнесе, друзьях и связях Петровского вышел в свежем номере журнала Новое Время, ну а мы сразу опубликовали его полную версию в открытом доступе на сайте.





Медовый месяц Зеленского с избирателями

До выборов президента Украины осталось чуть меньше двух месяцев. На уходящей неделе в президентских рейтингах сменился фаворит - согласно опросам, в них сейчас лидирует шоумен Владимир Зеленский. Павел Казарин в нашем разделе Мнения пишет о медовом месяце Зеленского с избирателями и рассуждает, почему нынешние цифры вовсе не сулят ему однозначной победы. А Зоя Казанжи размышляет о том, как так вообще вышло, что страна повелась на Зеленского.







Как Петр в поход собрался



“Лесь Подервянский завернул хитрую тираду о том, что есть такая пушистая северная лисичка с пушистым хвостиком. И она может, мол, появиться и в наших широтах. Так вот, чтобы она не появилась, лично он, Подервянский, и вышел на сцену форума”. 29 января, на специально созванном форуме От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем, под аккомпанемент речей самых неожиданных ораторов, глава государства Петр Порошенко официально выдвинул свою кандидатуру на пост президента страны. Сделал он это уже после всех своих основных конкурентов. Репортаж НВ о том, как нынешний хозяин Банковой решился во второй раз войти в одну реку.

"Мені зателефонував голова Баришівської районної адміністрації…"

Чуть ли не главным недоумением недели в украинском информпространстве стало присутствие на форуме по выдвижению в президенты Петра Порошенко невероятно популярной и модной восходящей (или уже на самом деле взошедшей) звезды украинского рэпа из Киевской области alyona alyona - это псевдоним Алены Савраненко, которая до недавних пор работала в детском саду в Барышевке. После появившихся у общественности вопросов девушка написала в Facebook, что не знала, на каком мероприятии окажется и что пришла по просьбе главы Барышевской райадминистрации. В ответ работник Администрации президента сообщил, что певица получила официальное приглашение на мероприятие и добавил фотографии самих приглашений. Что случилось на самом деле - не вполне понятно, но вся эта история дала рождение очень смешным мэмам, которые собрал в одном месте наш отдел LOL. А коллеги с Радио НВ подготовили сюжет о том, как украинские исполнители поддерживают кандидатов в президенты. А вообще, если абстрагироваться от недоразумения, alyona alyona невероятно крута и пишет отличный песни.

Дворняга Евро, диджей с Казантипа и 70 российских кораблей

Ольга Омельянчук, которая регулярно пишет для НВ о том, что происходит рядом с неподконтрольными территориями на Донбассе, в этот раз побывала на буксире Корец и поговорила с экипажем судна, которое в сентябре минувшего года прошло Керченский пролив и стало одним из столпов украинского военного флота в Азовском море и продолжает выполнять боевые задачи. Репортаж прямо с борта буксира.



Интервью Степана Бандеры

“Наши связные обучены и тщательно подготовлены к выполнению своих задач. Несмотря на это, в среднем половина курьеров гибнет во время заданий. Иногда жертвы большие. Бывает, что целые группы лучших борцов за свободу, чья подготовка и снаряжение требовали много хлопот и денег, полностью уничтожает противник”. В конце 1954 года на немецком радио вышло интервью со Степаном Бандерой - за пять лет до гибели руководителя Организации украинских националистов. Главный историк НВ Олег Шама подготовил выдержки из него, которые сопровождаются уникальными архивными фотографиями.

Фаворитка: десять из десяти

Наш кинообозреватель Валерий Мирный написал рецензию на новый фильм Йоргаса Лантимоса - Фаворитка, который вышел на этой неделе в украинский прокат. У блестящей трагикомедии о королеве Анне и ее приближенных - десять номинаций на Оскар. Хочу сказать, что это тот очень редкий случай когда Валера ставит фильму оценку десять из десяти. Это само по себе может быть причиной для того, чтобы прочесть рецензию:) Ну и само собой - посмотреть этот замечательный фильм.





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