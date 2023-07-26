«Под Бахмутом в ноль размотали ВДВ». Разговоры о медленном наступлении — профанство — Левин объективно оценил успехи и недостатки ВСУ 26 июля, 11:55 NV Премиум Украинская артиллерия работает по вражеским позициям возле Бахмута (Фото:t.me/ab3army)

Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин в интервью Radio NV рассказал, когда можно будет оценивать успехи ВСУ в наступлении, за какими сенсациями гонятся западные СМИ и в чем украинские военные действительно не сильны.

— Сейчас есть очень много аналитики по поводу того, как развивается украинское наступление. Понятно, что все очень умные со своих диванов, не находясь на поле боя. Главная, наверное, дискуссия состоит в том, может ли успешное наступление быть медленным. Одновременно с этим есть интервью министра обороны Украины Алексея Резникова, который говорит о ложном мнении, что каждое контрнаступление должно быть быстрым. Что нам об этом говорит военная наука?

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— Вот критика чья, где несется? Это то, что в СМИ пишут, я даже формулировку тут сохранил.

Появилась [новость], что немецкий генштаб недоволен тактикой украинского наступления. Я поинтересовался, подумал, что интересно — немецкий генштаб, надо почитать документы какие-то. А оказалось, что недовольство немецких военных оформили в секретном докладе, содержание которого узнали журналисты из немецкого издания Bild.

То есть журналисты узнали какой-то секретный доклад. Он настолько секретный, что журналисты его узнали. Никаких прямых ссылок, никаких [источников] - все просто: я не читаю, закрываю это.

Это касается и всех вот этих заявлений в СМИ, что они рассчитывали, что украинцам дали мало, но благодаря боевому духу, их храбрости будет развиваться наступление.

Короче, это все информационные вбросы с Запада.

