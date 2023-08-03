До конца года достигнем края Крыма. Действительно ли ВСУ изменили свою тактику и чего ждать от медленного наступления, — интервью NV 3 августа, 17:52 NV Премиум Продвижение украинских военных сейчас существенно затрудняют минные поля, поставленные россиянами, говорит аналитик Александр Коваленко. (Фото:REUTERS/София Гатилова)

НАТО ожидал от ВСУ быстрого продвижения, но реальность заставила украинскую армию сначала истощить вражескую артиллерию и разрушить логистику, а уже затем атаковать, убежден военный эксперт Александр Коваленко.

За прошедшую неделю украинские военные освободили почти 15 кв. км территорий на юге и востоке страны в рамках контрнаступления. А в целом с его начала общая площадь деоккупированных территорий составила почти 242 кв. км.

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Однако это далеко не те темпы, на которые надеялись на Западе, написала на днях The New York Times.



Американское издание сообщило: в Белом доме рассчитывали на то, что подготовленные странами НАТО девять бригад численностью около 36 тыс. человек во время контрнаступления продемонстрируют, что «американский способ ведения войны превосходит российский». В частности, речь идет о децентрализации управления различными военными подразделениями в бою.



В то же время на поле боя украинские военные столкнулись со значительным минированием территории и постоянными обстрелами артиллерии и авиации. Сейчас, как утверждает NYT, украинские командиры изменили тактику и сосредоточились на выматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности.



О том, что на самом деле происходит на фронте, NV пообщался с Александром Коваленко, военно-политическим обозревателем группы Информационное сопротивление.



— Западная пресса пишет о том, что Украина во время контрнаступления перестала использовать тактику США, а вместо этого выбрала собственную. В частности сосредоточившись на выматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности, вместо того, чтобы продвигаться минными полями под обстрелами. Почему изменили тактику?

