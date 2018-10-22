Медицинской реформе - год. Что изменилось для врачей и пациентов

На первом этапе медицинской реформы заработал новый механизм финансирования медицинских учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь. Полгода назад начала работу Национальная служба здоровья Украины. Именно этот орган обеспечивает принцип деньги ходят за пациентом. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Вместо оплаты койко-мест, служба платит заведениям за гарантированный пакет услуг первичной медицинской помощи. На конец сентября к электронной системе eHealth присоединилось почти полторы тысячи медицинских учреждений, более 24 тыс. врачей и более 18 млн пациентов.

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Декларации с семейными врачами начали заключать в апреле. За три месяца с начала работы нового механизма финансирования Национальная служба выплатила медицинским учреждениям почти 820 млн грн. Глава Нацслужбы здоровья Олег Петренко заявил, что благодаря реформе граждане будут четко знать, какие услуги оплачивает государство.

Конкуренция

Зарплата врачей больше не привязана к штатному расписанию или тарифной сетке. У некоторых врачей после реформы выплаты увеличились втрое. Повысились и заработные платы младшего медицинского персонала, сообщил член правления Ассоциации Семейных врачей Киева Юрий Зинчук. С 1 первого июля те, кто подписал значительное количество деклараций, получают достойную зарплату.

Старая система все еще опирается новшествам

Между врачами началась конкуренция. Однако некоторые специалисты набрали меньшее количество пациентов, потому что не были готовы принять новые условия. А старая система все еще опирается нововведением, говорит Зинчук.

Украинские медицинские учреждения начали переходить на электронную систему health. Впрочем, система Электронное здоровье - это не только прозрачность средств. Она должна упрощать работу врачей, отметил исполнительный директор общественной организации Родители за вакцинацию, член Общественного совета при Минздраве Тимофей Бадиков.

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Сейчас электронную систему используют не в полном объеме. Пользуются лишь небольшой частью функционала, как, например, подписанием деклараций. По мнению Бадикова, реформе изначально не хватало стратегии информатизации медицинской сферы.

Закупка лекарств

Систему закупки лекарств Бадиков назвал положительным элементом медицинской реформы. Закупать лекарства через международные организации Украина начала в 2015 году.

Врачи должны будут подтверждать свою квалификацию каждые три года

Сейчас Министерство здравоохранения работает над созданием Центрального закупочной агентства. Оно будет помогать регионам быстрее и дешевле закупать лекарства. В следующие пять лет должна заработать система лицензирования для врачей. По этой системе они должны подтверждать свою квалификацию каждые три года.

Украинцы начали выбирать своего семейного врача без привязки к месту прописки. С ним подписывали электронную декларацию. В Минздраве подсчитали, что своего семейного врача уже имеет почти каждый второй украинец.

Вторичное звено медицины

Со следующего года реформа медицины коснется вторичного звена, что обеспечит финансирование стационаров. Заработает бесплатная диагностика, которая покроет 80% потребностей пациента. Бесплатными будут исследования и анализы, консультации узкопрофильных специалистов, если направление дал семейный врач, терапевт или педиатр.

В перечень войдут такие обследования, как рентген, УЗИ, маммография, эхокардиография сердца и другие. С 2020 года заработает государственная программа медицинских гарантий. Она будет принята совместно с Государственным бюджетом и включать все уровни оказания медицинских услуг, которые будет оплачивать Национальная служба здоровья по принципу деньги идут за пациентом.