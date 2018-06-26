Медицинский вертолет и самолет Ан-26. В Черниговской области прошли учения по эвакуации пострадавших в ДТП

"Пострадавших" транспортировали из Черниговской области в аэропорт

В Нежине Черниговской области спасатели, медики и представители Министерства внутренних дел провели учения по аэромедицинской эвакуации пострадавших в ДТП.

По легенде на автотрассе Киев-Глухов произошло ДТП, во время которого пострадали 14 человек, из них двое находились в тяжелом состоянии.

Тяжело травмированных участников аварии эвакуировали медицинским вертолетом ЕС-145 Еврокоптер до аэродрома в Нежине, а затем транспортировали самолетом Ан-26 в аэропорт Киев им. Игоря Сикорского.

Был также отработан порядок приема-передачи пострадавших от медицинской бригады МВД бригаде скорой помощи при посадке самолета Ан-26 в определенное место.