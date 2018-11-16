Медики рассказали о состоянии здоровья пограничника, которого сбил водитель-контрабандист на Закарпатье

Состояние здоровья пограничника, на которого наехал контрабандист на Закарпатье, медики оценивают как тяжелое и нестабильное.
Об этом рассказал заместитель главного врача Раховской районной больницы Юрий Матичин.
"Бригада хирургов провела лапаротомию с устранением повреждения печени. Удалена селезенка. Он на аппарате искусственной вентиляции, получает соответствующие инфузии. Он не транспортабельный", - рассказал медик.
Он уточнил, что из областной клинической больницы вызвали бригаду, которая решит вопрос его транспортировки и дальнейшего лечения.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 ноября на Закарпатье контрабандисты на машине с иностранной регистрацией сбили украинского пограничника, он впал в кому.
Автомобиль злоумышленника задержали, сам водитель с места инцидента скрылся, его личность предварительно уже установлена.
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