Медики больницы в Днепропетровской области просят о круглосуточной охране после избиения реаниматолога

Медики больницы в Першотравенске Днепропетровской области обратились в мэрию с просьбой выделить средства на круглосуточную охрану учреждения после избиения врача-реаниматолога.

Об этом сообщили в администрации больницы, пишет Радио Свобода.

"Сотрудники не хотят работать на приемном покое, потому что это - как передовая. Уже готова калькуляция на круглосуточную охрану. У нас также есть требования к специалистам этой охраны, это должны быть бывшие правоохранители или военные, которые могут быстро отреагировать на ситуацию", - уточнили в больнице.

Медики также требуют установить более мощные видеокамеры, которые будут фиксировать все даже в темноте.

"Кроме того, мы ставим вопрос о личной безопасности персонала: можем ли мы иметь травматическое оружие, газовые баллончики?" - добавили в администрации.

Состояние врача, на которого было совершено нападение, оценивается как средней тяжести. У него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы нескольких ребер, разрыв барабанной перепонки, многочисленные ссадины и гематомы.

Напомним, группа неизвестных избила дежурного врача в больнице Першотравенска. Ночью в приемный покой позвонил неизвестный, потребовавший от дежурного врача приехать и помочь его товарищу. Звонивший начал угрожать расправой, а через некоторое время в больницу приехали неизвестные лица на внедорожниках и с оружием.

В свою очередь медик посоветовал вызывать скорую помощь,