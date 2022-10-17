Медика с Азовстали, которую войска РФ разлучили с маленькой дочерью, освободили из плена

17 октября, 21:22
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Во время эвакуации с территории завода Азовсталь 7 мая оккупанты разлучили женщину и ее дочь Алису (Фото:Микола Кулеба/Facebook)

Во время эвакуации с территории завода Азовсталь 7 мая оккупанты разлучили женщину и ее дочь Алису (Фото:Микола Кулеба/Facebook)

Российские оккупанты освободили в рамках обмена медика с Азовстали Викторию Обидину, которую в мае россияне разучили со своей 4-летней дочерью Алисой.

Об этом сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба в Facebook.

«Очень скоро маленькая Алиса обнимет свою маму! Счастлив за эту семью и что они снова будут вместе», — пишет он.

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Во время эвакуации с территории завода Азовсталь 7 мая оккупанты разлучили женщину и ее дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на подконтрольной террористического организации «ДНР» территории, а Алису в Запорожье забрал ее дедушка.

https://www.facebook.com/KulebaMykola/posts/pfbid02hx2QSVb9UcGhTtvu7mxwjexUVwTZsauyNuDJZhJBSSmELmjRX99ub23jr9gAqyrVl?__tn__=%2CO*F

Как сообщали в Азове, женщина была военным медиком, которая круглосуточно оказывала помощь раненым на Азовстали.

В понедельник, 17 октября, Украина и страна-агрессор Россия провели обмен пленными, по итогам которого домой возвращаются 108 женщин.

https://www.youtube.com/embed/J7BLd8CwchA
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Войска РФ Плен Азовсталь

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