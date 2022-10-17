Медика с Азовстали, которую войска РФ разлучили с маленькой дочерью, освободили из плена
Во время эвакуации с территории завода Азовсталь 7 мая оккупанты разлучили женщину и ее дочь Алису (Фото:Микола Кулеба/Facebook)
Российские оккупанты освободили в рамках обмена медика с Азовстали Викторию Обидину, которую в мае россияне разучили со своей 4-летней дочерью Алисой.
Об этом сообщил детский омбудсмен Николай Кулеба в Facebook.
«Очень скоро маленькая Алиса обнимет свою маму! Счастлив за эту семью и что они снова будут вместе», — пишет он.
Во время эвакуации с территории завода Азовсталь 7 мая оккупанты разлучили женщину и ее дочь Алису. Мать осталась в фильтрационном лагере на подконтрольной террористического организации «ДНР» территории, а Алису в Запорожье забрал ее дедушка.
Как сообщали в Азове, женщина была военным медиком, которая круглосуточно оказывала помощь раненым на Азовстали.
В понедельник, 17 октября, Украина и страна-агрессор Россия провели обмен пленными, по итогам которого домой возвращаются 108 женщин.