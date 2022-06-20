Медик ВСУ взял в плен восьмерых оккупантов — видео 20 июня, 12:21 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты пытались украсть новую форму, которую прислали украинским военным (Фото:Кадр видео Yurii Kochevenko/twitter.com)

Украинскому военному медику удалось взять в плен восьмерых российских оккупантов, которые пытались украсть новую форму бойцов ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.

«Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили на время на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернулся что-то себе подобрать, а там уже российские оккупанты роются в нашей форме», — пишет офицер.

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Одному из оккупантов медик прострелил ногу, остальные сдались, перепугавшись.

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