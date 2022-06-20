Медик ВСУ взял в плен восьмерых оккупантов — видео

20 июня, 12:21
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Оккупанты пытались украсть новую форму, которую прислали украинским военным (Фото:Кадр видео Yurii Kochevenko/twitter.com)

Оккупанты пытались украсть новую форму, которую прислали украинским военным (Фото:Кадр видео Yurii Kochevenko/twitter.com)

Украинскому военному медику удалось взять в плен восьмерых российских оккупантов, которые пытались украсть новую форму бойцов ВСУ.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Twitter офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Юрий Кочевенко.

«Привезли ребятам новую форму. Некогда было разбираться, оставили на время на куче и разошлись по позициям. Потом медик вернулся что-то себе подобрать, а там уже российские оккупанты роются в нашей форме», — пишет офицер.

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Одному из оккупантов медик прострелил ногу, остальные сдались, перепугавшись.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

https://twitter.com/Kochevenko/status/1538754129216122910
https://www.youtube.com/embed/E3ld9_d0pCk
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Плен Военный медик Война России против Украины

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